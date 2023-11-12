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中職／布里悍中1日準備好了！讚徐若熙：他是聯盟最好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍投手布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍投手布里悍。記者余承翰／攝影

味全龍隊成功續命拚進總冠軍賽第7戰，今晚與樂天桃猿隊最終決戰，3名外籍投手都準備好登板，包含「中1日」的布里悍，被昨晚徐若熙的7局好投激勵，布里悍大讚徐若熙是「聯盟最好的投手」。

布里悍在總冠軍賽第2戰先發8局無失分，然而10日再次登板卻僅投3.2局就丟掉6分，賽後傳出是因感冒影響，布里悍今天表示，身體已經好很多，「我已經吃了3天抗生素，現在是百分百準備好了，球隊有需要我可以上。」

中間休息時間，布里悍專注在恢復健康的身體，雖然前一場表現不理想，但他說：「過了就過了，專注在眼前這一刻就好。」

龍隊在10日輸球後，一度陷入2勝3敗的絕境，但昨晚靠著徐若熙的7局7K、僅被敲1安、無失分好投，將戰線拉長，也讓布里悍有機會再登板。

昨晚看著徐若熙的表現，布里悍說話時眼睛放出光芒，「這是我18年棒球生涯中最喜歡的一刻，他對球隊來說是潛力新秀，歷經受傷、開刀、復出，到現在扛起球隊可能史上最重要的一戰，他沒有緊張、沒有猶豫，上去投好每一顆球，真的非常非常非常酷。」

布里悍甚至認為，徐若熙是當前中職最好的投手，「我只是經驗比較多一點，數據上比較好，但他是值得球迷期待的好投手。」也開玩笑說：「我如果年輕的話，還有機會跟他拚吧。」

談到徐若熙，布里悍話匣子停不住，更對徐若熙賽後在MVP頒獎台上真情落淚很有共鳴，「很多時候，球迷忘記我們也是人，會有情緒起伏。」

布里悍也被徐若熙的表現激勵到，準備好在今天上場投球，「我想大家都是，全場每一個人都被他激勵到，他帶給球隊很大的幫助。」

布里悍 徐若熙 樂天桃猿

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