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中職／曾總調皮！先發投手名牌放上陳冠宇 笑答不是猜很久了
誰為樂天桃猿隊扛起總冠軍賽第七戰先發？總教練曾豪駒在媒體矚目之下，將陳冠宇的名牌放在先發投手欄位上，但馬上笑答：「啊你們不是猜很久了？」究竟誰是真正的先發投手？曾總留待4點遞交名單亮牌。
兩支紅軍總冠軍賽難分高下，昨天在龍隊2：0贏球、逼成3勝3敗後，誕生史上第11次打滿7場的總冠軍賽。
兩隊昨天賽後未公布先發投手，今天賽前亮牌，龍隊教頭葉君璋證實推出鋼龍先發；猿隊先發打線白板排出，只剩先發投手一個欄位還是空著，曾總現身後，在媒體視線關注下擺上陳冠宇的名牌，但馬上承認只是順應大家的猜測，「沒有啦！你們誤會了，等4點就知道。」
猿隊左投道博格賽前明顯處於先發投手的調整模式，戴著耳機、輕鬆遊走於休息區間，他從例行賽尾聲與中信兄弟隊的4連戰開始轉進牛棚，教練團相中短局數更威猛的壓制力，沿用到季後賽，目前在挑戰賽2場、總冠軍賽3場出賽都是後援登板，今天有機會首度以先發之姿在季後賽站上投手丘。
樂天桃猿隊先發打線
第一棒 林立 二壘手
第二棒 陳俊秀 一壘手
第三棒 梁家榮 三壘手
第四棒 廖健富 指定打擊
第五棒 朱育賢 左外野手
第六棒 林承飛 游擊手
第七棒 成晉 右外野手
第八棒 嚴宏鈞 捕手
第九棒 陳晨威 中外野手
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