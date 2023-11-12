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中職／曾總調皮！先發投手名牌放上陳冠宇 笑答不是猜很久了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
桃猿隊洋投道博格有可能會在生死第7戰扛下先發重任。圖／樂天桃猿隊提供
桃猿隊洋投道博格有可能會在生死第7戰扛下先發重任。圖／樂天桃猿隊提供

誰為樂天桃猿隊扛起總冠軍賽第七戰先發？總教練曾豪駒在媒體矚目之下，將陳冠宇的名牌放在先發投手欄位上，但馬上笑答：「啊你們不是猜很久了？」究竟誰是真正的先發投手？曾總留待4點遞交名單亮牌。

兩支紅軍總冠軍賽難分高下，昨天在龍隊2：0贏球、逼成3勝3敗後，誕生史上第11次打滿7場的總冠軍賽。

兩隊昨天賽後未公布先發投手，今天賽前亮牌，龍隊教頭葉君璋證實推出鋼龍先發；猿隊先發打線白板排出，只剩先發投手一個欄位還是空著，曾總現身後，在媒體視線關注下擺上陳冠宇的名牌，但馬上承認只是順應大家的猜測，「沒有啦！你們誤會了，等4點就知道。」

猿隊左投道博格賽前明顯處於先發投手的調整模式，戴著耳機、輕鬆遊走於休息區間，他從例行賽尾聲與中信兄弟隊的4連戰開始轉進牛棚，教練團相中短局數更威猛的壓制力，沿用到季後賽，目前在挑戰賽2場、總冠軍賽3場出賽都是後援登板，今天有機會首度以先發之姿在季後賽站上投手丘。

樂天桃猿隊先發打線

第一棒 林立 二壘手

第二棒 陳俊秀 一壘手

第三棒 梁家榮 三壘手

第四棒 廖健富 指定打擊

第五棒 朱育賢 左外野手

第六棒 林承飛 游擊手

第七棒 成晉 右外野手

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 陳晨威 中外野手

樂天桃猿 陳冠宇 梁家榮

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