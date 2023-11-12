中職／冬季聯盟15日開打 開幕戰中職聯隊vs.日職白隊

2023亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日在台中洲際球場開打，受到疫情影響中斷3年，今年再度復辦，開幕戰由日職白隊與地主中華職棒交手，中華職棒地主假日場次均有安排應援團加入同樂。

今年冬季聯盟共6支隊伍較勁，分別在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場及台南市棒球場舉行，平日賽事憑5張發票免費入場、假日預售票240元，門票也將在11月13日中午12:00在ibon售票系統開賣。

今年冬季聯盟由中華職棒主辦，教育部體育署大力支持並擔任指導單位，將從11月25日進行至12月17日，由中華職棒、中華隊、台鋼雄鷹、日職白隊、日職紅隊、日本社會人隊，展開為期4周、23天的比賽日程。

冬季聯盟再度回歸，聯盟將推出各式球場活動，周末也將有應援團女孩，加入地主中華職棒之假日賽事為選手應援，今年冬盟賽事周一至周五憑發票可免費入場，邀請球迷準備五張發票做公益，將熱血的棒球精神傳遞給弱勢團體。

現場售票部分，周六、日300元；四強賽350元，季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票888元，可觀賞全部場次，套票僅能在11月24日晚上23:59前完成購買。

預售票將於11月13日中午12:00開賣，至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之八折優惠，歡迎球迷朋友踴躍購票。

冬盟期間將轉播一日兩戰之場地賽事，歡迎大家鎖定ELEVEN體育家族的有線電視及Twitch頻道、DAZN OTT、CPBL TV關注冬盟賽事，為喜愛的球隊加油。