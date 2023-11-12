中職／龍隊打滿7場狂吸經驗 葉總有算到：4人進步最多

中華職棒總冠軍賽史上首次的龍猿鬥，就是要打滿7場才要分勝負，味全龍隊總教練葉君璋早有預期，讓年輕球員可以吸飽經驗，點名徐若熙、劉基鴻、張政禹、蔣少宏進步最明顯。

總冠軍賽打好打滿，葉君璋表示，雙方戰力來看，投手都很有壓制性，不太可能4場就結束，「有想過，所以才帶13名投手進來。」這6場打完已經看到年輕球員的快速成長，「這是滿大的收穫，打不好能夠調整回來，這個我們之前比較欠缺。」

徐若熙在總冠軍賽第6戰投出7局無失分、7K無保送的成績，幫助龍隊續命拚進第7戰，加上首戰4局失1分的好投，目前累計11局被敲5支安打、掉1分，防禦率0.82、被上壘率0.45，就連對手樂天桃猿隊教頭曾豪駒都認為，表現不輸洋投。

談到今年總冠軍賽最大收穫，葉君璋表示：「若熙當然是一個。」全體球員都有提升，但也點名劉基鴻、張政禹、蔣少宏進步最明顯。

張政禹在游擊防區守備穩定，昨晚更有得點圈的適時一擊，葉總表示，張政禹過去注意力容易分散，但總冠軍賽6場打下來，都能保持專注，「教練這邊也知道以後怎麼去幫助他。」

劉基鴻在首戰敲出雙響砲，接下來一度陷入小低潮，但最近連3場都單場雙安，總冠軍賽打擊率來到3成70，葉君璋表示，劉基鴻從第一場打好，後面狀況跑掉，最後知道怎麼調整回來是很大的收穫。

蔣少宏前6戰都是先發捕手，經歷兩次延長賽，合計蹲了55.1局，葉君璋表示，今年例行賽蔣少宏就已經扛起球隊主戰，總冠軍賽已經是不錯的捕手，就是守備需要再加強，「擋球還有進步空間，當然緊張可能也有影響，但期待他不只是球隊主戰，更要成為國內頂尖的捕手。」