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中職／看好徐若熙成國際級 葉總評估差20顆完美投球
中華職棒總冠軍賽史上首次的龍猿鬥，就是要打滿7場才要分勝負，味全龍隊年輕球員吸飽經驗，最大收穫就是徐若熙，看到徐若熙浮現本土王牌投手的身姿，葉君璋看好他成為國際級投手「還差20顆完美投球」。
徐若熙昨晚在第6戰以78球投完7局，讓例行賽火力最旺的樂天桃猿隊徹底熄火，期間僅被敲出1支安打，另有7次三振、無保送，幫助龍隊以2：0獲勝，續命拚進第7戰。
昨晚看著徐若熙的好表現，葉君璋數度紅了眼眶，他在今天賽前表示，徐若熙一直有著良好的資質、武器，就缺身體強度，「目前看來，他有好投手的能力，已經可以完美投到70球，能不能投到完美90球，這是他未來的方向。」
若能將完美延續到90、100球，葉總認為，徐若熙能夠成為在國際賽場上與其他國家較勁的好投手，「雖然看起來只差20、30球，但不是容易的事。」
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