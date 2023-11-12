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中職／推敲猿隊派2投 龍隊打序不變推鋼龍應戰
中職總冠軍賽打進第7戰，誰贏誰封王的殊死戰今晚在天母棒球場上演，昨晚在背水一戰贏球的味全龍隊先發打序「複製貼上」，先發投手預計由鋼龍擔任，總教練葉君璋推測樂天桃猿隊可能派出道博格或曾仁和。
第7戰兩隊都沒有退路，洋投先發的可能性高，葉總也指出，對戰上林智勝跟拿莫．伊漾對道博格都不錯，但考量近況，還是不更動打序。
龍隊先發投手預計推出鋼龍，布里悍、伍鐸也有登板可能，葉君璋表示，總冠軍賽前6場看得出來，我們調度不會跟例行賽差太多，「希望先發投手每一局都控制好。」
味全龍隊先發陣容：
第一棒 李凱威，二壘
第二棒 吉力吉撈．鞏冠，指定打擊
第三棒 郭天信，中外野
第四棒 劉基鴻，三壘
第五棒 林智勝，一壘
第六棒 林孝程，左外野
第七棒 張政禹，游擊
第八棒 蔣少宏，捕手
第九棒 高孝儀，右外野
先發投手 鋼龍
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