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中職／龍猿G7殊死戰誰當明星？葉總差1勝成率2隊奪冠第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒總冠軍系列賽第六戰，味全龍以2：0擊敗樂天桃猿，將系列賽扳成平手。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍系列賽第六戰，味全龍以2：0擊敗樂天桃猿，將系列賽扳成平手。記者余承翰／攝影

中職總冠軍賽確定激鬥7場，味全龍樂天桃猿隊今天將在天母棒球場決一死戰，雙方先發投手都蓋牌，會有奇兵或合理出牌等待揭曉，而過去台灣大賽10場第7戰，有9場勝投是洋投。

總冠軍賽史上先前共10度打滿7場，其中9次第7戰勝投是洋投，唯一例外是2004年興農牛隊陽建福，他在8局下、6：6平手時登板，後援2局無失分，牛隊則在9局上攻下2分，終場以8：6擊敗統一獅隊封王。

猿隊隊史曾兩度打到第7場，分別是2007年La New熊隊3勝4敗不敵獅隊、2015年Lamigo桃猿隊4勝3敗擊敗中信兄弟隊，當時第7場堪稱兄弟球迷的夢魘，猿隊洋投明星投出總冠軍賽史上第一場也是至今唯一的無安打比賽，兄弟先發投手邱品睿則是2.2局失5分退場。

龍隊的「前世」6度參與爭冠，2次打到第7場，1991年不敵獅隊，1998年則是力克牛隊；投胎轉世後的龍隊，初征總冠軍賽就要面臨第7戰一戰定生死的高壓場面。

這也是兩隊教頭在總教練生涯第一次面對第7戰的指揮調度，龍隊教頭葉君璋2016年率領義大犀牛隊用6場登頂，猿隊主帥曾豪駒則在去年被中信兄弟隊4戰清盤，兩人都還沒有第7戰的執教經驗。

此外，中職史上不曾有總教練率領兩隊奪冠，若龍隊今晚勝出，葉君璋將寫下史上第一人的紀錄。

中職 葉君璋 味全龍 樂天桃猿

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