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中職／猿隊13上13下 徐若熙7局無失分

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
中華職棒總冠軍賽第六戰，味全龍先發投手徐若熙（左）7局無失分完全封鎖樂天桃猿打線，獲選單場最有價值球員，賽後發表感言時一度泛淚、哽咽，捕手蔣少宏（右）拿著毛巾幫他擦眼淚。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽第六戰，味全龍先發投手徐若熙（左）7局無失分完全封鎖樂天桃猿打線，獲選單場最有價值球員，賽後發表感言時一度泛淚、哽咽，捕手蔣少宏（右）拿著毛巾幫他擦眼淚。記者余承翰／攝影

味全龍隊的背水一戰，徐若熙扮演救世主，昨天飆出7局僅被敲1安打、無失分的鬼神般好投，開賽13上13下史無前例，幫助龍隊以2：0擊敗樂天桃猿隊，總冠軍賽確定打進今天的第7場決一死戰。

徐若熙開賽起讓猿隊打者13上13下，前4局無人上壘，直到第5局、一出局被朱育賢敲出安打，前4.1局維持完全比賽局面，是總冠軍賽史上第一人，過去2003年第2戰興農牛隊勇壯、2015年Lamigo桃猿隊明星都在4局止步已是原本最長紀錄。

加上林凱威、陳冠偉各1局守成皆未被敲安，猿隊連同此役參與過57場總冠軍賽，這是第一次被壓制在全場1安打以下，先前單場最少也有4安打。龍隊打線則在1局下靠劉基鴻高飛犧牲打先馳得點，6局下張政禹在一、三壘有人時敲出安打。

徐若熙賽後落淚，總教練葉君璋則是笑曝，自己光在場邊看，已經不知道眼眶紅了多少次，「因為不容易啊。我覺得很多人應該有和我一樣的感覺。」

徐若熙去年進行TJ韌帶置換手術，今年8月底剛復出，葉君璋指出，對徐若熙來說，剛復出時是春訓，現在正是處於球季中的階段，調整狀況自然會在此時比較到位，「我們一直都滿相信他，除了他的能力，心理素質和抗壓都滿強，雖然他說會緊張，但他總是可以在緊張時表現出自己的能力。」

迎戰一戰定勝負的第七戰，葉君璋鼓勵選手保持信心，「關鍵還是在選手表現，希望選手打到最後一步繼續保持信心、拿下勝利。」猿隊教頭曾豪駒期待攻擊上有突破，「雙方都沒有退路，記得把最好的拿出來。」

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