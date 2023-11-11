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中職／上壘後「龍吟」好霸氣 張政禹破得點圈安打荒
味全龍隊在總冠軍賽得點圈乾旱期，今天由張政禹敲破，他在6局下的適時安打為球隊添得第2分，在2：0擊敗樂天桃猿隊的比賽中占據大份量，上壘後的振奮「龍吟」，他說：「發自內心怒吼。」
龍隊今天賽前得點圈打擊率僅1成30，近期更是連10打數無安打，然而6局下劉基鴻、林智勝兩支安打攻占一、三壘，張政禹再敲出二壘打，將比數拉開到2：0。
「很亢奮。」張政禹賽後表示，當下2出局沒有高飛犧牲打空間，就是想辦法打安打，用盡一切方式要把壘上的人送回來，打到設定的滑球而有好結果，「賽前（林）智勝有說，喜歡的球就毫不猶豫進攻，謝謝他的提醒。」
張政禹今天有適時一擊，在總冠軍賽守備表現穩定，總教練葉君璋說，張政禹需要高強度賽事才能專注，「如果強度不夠，可能就會飄飄飄飄走。」葉總希望張政禹的專注度可以延續到明天甚至未來球季，「如果可以，他會是不同等級的選手。」
上壘後張政禹大動作加上吼聲慶祝，他坦言情緒醞釀很久，加上得點圈安打荒的壓力隊員都有感受到，「我也不知道為什麼會做出這個動作，這個打點對我們很重要，多一點保險分投手、守備起來都比較輕鬆，發自內心怒吼。」
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