中職／天母明飄哪種紅彩帶？徐若熙為龍隊續命 單一球場打5場史上首次
味全龍隊今天在總冠軍賽以2：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手徐若熙好投為龍隊續命，也寫下一項史上第一次，總冠軍賽史上第一次出現單一球場打了5場，天母球場5場打好打滿，徐若熙這一勝不僅延長戰線，也為龍隊球團贏了裡子。
季後賽從去年改制為固定兩輪後，給予直通總冠軍賽的季冠軍5場主場，分別是第1、2、5、6、7場。
去年是樂天桃猿隊拿到5場主場，先在總冠軍賽以逸待勞，但系列賽4戰遭到中信兄弟隊橫掃，桃園主場只打了2場就結束。
今年猿隊率先在總冠軍賽取得3勝2敗聽牌，若龍隊今晚輸球，戰線將在6場落幕，但徐若熙的強勢好投，讓第7戰確定成真，5場天母戰役全數要打，前4場全數都是1萬人滿場，第7戰應也不會有例外。
兩隊明天決戰天母，決定將飄落哪一種紅色彩帶。中職聯盟表示，兩隊教頭都有共識，第七戰先發投手不公布。
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