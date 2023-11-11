中職／看徐若熙背水一戰好投 林智勝想起2015年的王溢正

味全龍隊「大師兄」林智勝今天在總冠軍賽背水一戰排上先發，3打席敲出1安、1次四壞，更帶動6局攻勢，看到徐若熙今天的王牌級表現，他說：「想到王溢正。」

今天賽前龍隊以2勝3敗落後給樂天桃猿隊，賽前林智勝找全隊談心，告訴隊友：「一局一局來，不要想這麼多，可以贏就不擇手段、專注當下，不要想說還有幾局，那容易分心。」結果龍隊以2：0拿下勝利，成功續命。

林智勝說，大家都做得很好，尤其是徐若熙，每一局都很專注投球，加上配球、守備也有幫忙，讓他更能夠發揮，「他真的投的很棒，這麼年輕的本土投手，展現出最好一面，對我們味全來說，他是不可多得的天才，真的。」

徐若熙在背水一戰先發，繳出7局無失分的好投，林智勝想起過去Lamigo桃猿隊時期，隊友王溢正在2015年冠軍賽第5戰的表現，「那時候也是背水一戰，他對兄弟9局完投。」

後來治療時林智勝遇到徐若熙，問他會不會累，徐若熙回答：「不會，很興奮，很享受。」林智勝說：「我覺得滿棒的。」