中職／徐若熙學會配速 猿隊教頭也大讚：難以突破

樂天桃猿隊在總冠軍賽3勝2敗的「聽牌」優勢，今天0：2輸給味全龍隊後歸零，打線在徐若熙先發7局裡僅擠出1支安打，猿隊總教練曾豪駒觀察徐若熙學會「配速」，中間縱使想破壞節奏也難以下手。

徐若熙在總冠軍賽首戰先發4局，猿隊還能從他手中敲出4支安打、攻下1分，今天卻束手無策，僅靠著5局上朱育賢的安打上壘，被壓制了7局。

曾豪駒表示，徐若熙今天投球節奏有變，「他調整得滿快的，上一次用百分之百力量去投球，今天在狀況沒那麼多的時候，是追求控球，節奏掌握得非常好。」

猿隊過程中難以突破徐若熙封鎖，曾豪駒認為，遇到球威好的投手，本來就不容易掌握，加上前4局都沒上壘，僅有那支安打，「沒有攻勢的話，也比較難去突破。」中間也有想過換代打、偷點等方式，破壞徐若熙節奏，「但是他投球滿穩定，沒有被我們破壞到。」

2場出賽合計，徐若熙投了11局被敲5支安打、掉1分，防禦率0.82、被上壘率0.45，表現甚至比洋投更好，曾豪駒表示，他本來就有這樣的資質，加上傷後復出調整、保護機制都很好，「今天可能最後一場，狀況不錯，就讓他繼續投下去。」

猿隊先發投手黃子鵬5.2局被敲7支安打，雖僅丟掉2分但仍吞下敗投，曾總認為，黃子鵬狀況與前一場相同，第1局掉分有幾支幸運安打，第2分是張政禹掌握得好，但黃子鵬能夠幫球隊延長局數。

今天打線雖然有敲出扎實擊球，但受限於逆風，長打有限，曾豪駒表示：「結束了，就是專注想明天，到第7戰雙方都沒有退路，記得把最好的拿出來，盡全力去面對。」