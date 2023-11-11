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中職／葉總調皮昇龍拳出場 想讓選手詫異「總仔怎麼這樣」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。記者余承翰／攝影
味全龍總教練葉君璋。記者余承翰／攝影

比畫著昇龍拳出場列隊，味全龍隊總教練葉君璋賽前的玩心，意外成為場邊話題，今天龍隊以2：0擊敗樂天桃猿隊賽後被問到此事，葉總也笑答：「明天再來！」

龍隊今天在總冠軍賽面對背水一戰，賽前介紹選手出場時，兩軍教頭都有創意，葉君璋在鏡頭前跳躍著，比畫著拳法出場，露出俏皮的一面，連子弟兵都在場邊看得津津有味，猿隊教頭曾豪駒則是撒粉出場。

葉總出場在影片13:50處：

「只是好玩，純粹突然想到。」葉君璋表示，感覺得出來選手想贏的壓力，當下只是想，「怎樣可以讓選手覺得『欸？總教練怎麼這樣？』這種想法而已。」聽聞球迷說像是北京奧運8搶3資格賽時的昇龍拳，他笑答：「明天再來。」

迎戰明天的第七戰，葉君璋鼓勵選手保持信心，「關鍵還是在選手表現，希望選手打到最後一步繼續保持信心、拿下勝利。」

葉君璋 樂天桃猿 味全龍

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