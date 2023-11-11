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中職／神！徐若熙前4局12上12下 總冠軍賽史上第三人

藍白合運作無前例…學者稱破局可能性高 揭兩黨直面「一大難題」

中職／神！徐若熙前4局12上12下 史上僅有勇壯和明星

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒總冠軍賽第六戰，味全龍先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽第六戰，味全龍先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影

味全龍隊少年王牌徐若熙再次投出大紀錄，今天在總冠軍賽第6戰扛起先發重任，前4局維持完全比賽之姿，為台灣大賽史上第3人、本土第1人。

樂天桃猿隊先一步在總冠軍賽拿到第3勝，今天的系列賽第6戰對龍隊來說是背水一戰，交到徐若熙手中，面對高壓展現強投本色，開賽起讓猿隊打者12上12下。

總冠軍賽史上前4局維持完全比賽之姿，僅出現過兩次，分別是2003年第2戰興農牛隊勇壯、2015年Lamigo桃猿隊明星，徐若熙成為史上第3人、本土第1人。勇壯在第5局被首位打者彭政閔敲安打，明星則在第5局面對首位打者彭政閔投出保送，完全比賽先後破功，而明星最終完成無安打比賽、寫下總冠軍賽新猷。

徐若熙第5局面對首位打者廖健富再投出三振，一出局面對朱育賢才被敲出安打，出現第一位上壘者，前4.1局的完全比賽亦是總冠軍賽史上不分土投、洋投第一人。

徐若熙

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