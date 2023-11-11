中職／張景淯總冠軍賽初登板狀況接連來 苦笑真的會發抖

味全龍隊左投張景淯昨天中職總冠軍賽初登板就碰上不少狀況，被學長廖健富打全壘打，又出現不死三振，還遇到二壘烏龍判決，張景淯苦笑說腳真的會發抖，但教練團都鼓勵他投得不錯。

中華職棒總冠軍賽味全龍隊此次帶入今年選秀第2輪選進具旅外資歷的左投張景淯，直到昨天第5戰才登板，5局上球隊0比6落後樂天桃猿隊時，張景淯接手中繼。

張景淯接手後遇到不少狀況，1人出局後被廖健富敲出陽春砲，後來對朱育賢投出不死三振，林承飛打出內野高飛球一壘手沒有接到球落地，形成強迫進壘的局面，一壘跑者判定安全上壘，但球傳給在二壘補位的游擊手，跑者明顯出局，二壘審一開始卻判跑向二壘的跑者也安全上壘，讓張景淯一頭霧水，抗議過後才改判跑向二壘跑者出局。

回想昨天總冠軍賽初登板，張景淯表示，本來以為可以平常心，不要被外在因素影響，「但心態準備好了，上場還是另外一回事」，真的上場還是會有緊張發抖的感覺，加上那一局狀況多，心情難免有些波動，只能想著繼續做該做的事情，想辦法抓出局數。

廖健富是張景淯高苑工商大一屆的學長，兩人在例行賽交手1打數廖健富敲出安打，總冠軍賽再碰頭廖健富不留情開轟，廖健富笑說：「他（張景淯）運氣比較不好啦！球剛好來找我的棒子。」

張景淯昨天總計中繼投1局被敲1轟，失掉1分責失分，投出1次三振、最快球速146公里、無關勝敗；張景淯自評總冠軍賽初登板除了那發全壘打其他部分都在掌握中，退場後教練也都有給他正面的評價和鼓勵。