中職／打破滿壘安打荒 梁家榮放閃：謝謝太太

樂天桃猿隊近兩年總冠軍賽滿壘連10打數無安打的乾旱期，昨晚被梁家榮一棒打破，今年在總冠軍賽打擊成績三級跳，他認為自己的身分不同、想法也不同，也突然放閃：「感謝太太，看到她這麼辛苦，我也不能辜負她。」

猿隊在總冠軍賽前4戰滿壘時安打數掛零，近兩年在總冠軍賽更是滿壘10打數無安打，但昨晚梁家榮在3局上滿壘時成功敲安，帶回2分打點拉開分差。

梁家榮表示，滿壘情況下會希望盡可能幫球隊搶下1分也好，「才能避免氣勢跑到對手那邊，積極出棒，努力去幫助球隊。」

去年總冠軍賽，梁家榮出賽3場僅敲出1安，打擊率1成25，今年不僅生涯冠軍賽首打點出爐，2成61打擊率、6分打點、4支安打、2支二壘打都是生涯新高，8個壘打數並列球隊第二多，僅次於朱育賢的16個壘打數。

梁家榮表示，去年球季因為下半季受傷很自責，回到場上想要幫助球隊，「一直想要怎麼做才好，急著表現反而失去控制，今年也想要做好，但不會先去想結果，而是能夠用平靜的心態去面對。」

今年不一樣的還有梁家榮多了個爸爸身分，總冠軍賽開打前，太太更是貼心提議帶小孩回娘家，避免影響梁家榮的睡眠，梁家榮說：「太太為我做了很多，她要帶小孩真的很辛苦，看到她這樣，我也要更加努力，不能辜負她。」