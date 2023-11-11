中職／桃猿拚戰整季差最後一步 曾豪駒：平常心去看待

中職樂天桃猿隊在總冠軍賽已取得3勝聽牌，距離總冠軍只差1勝，今天賽前桃猿教頭曾豪駒表示，球員一整季到現在表現都很好，雖然打到現在會很疲累，「但這個累是幸福的。」

桃猿隊在季後賽一路從季後挑戰賽打上來，昨天以11比0完封味全龍隊後，在總冠軍賽已經取得3勝2敗優勢。談到目前只差1勝，今天賽前總教練曾豪駒表示，並沒有特別提醒選手什麼，「其實他們都知道，不管什麼狀況都知道要擔任什麼角色，一整季下來到現在大家都表現很好。」

目前已經到11月，雖然選手難免會有疲憊的狀況，不過曾豪駒認為，這個對方也是一樣，「打到最後就是靠著意志力、想贏的慾望，努力達成想要做的，雖然是累的，但是這個累是幸福的，因為到最後你還可以在這裡爭奪第一名，是幸福的事情，要好好珍惜這個機會。」

至於自己在總冠軍賽的心情，曾豪駒笑說：「該感受的去年都感受過了。」曾豪駒指出，相信選手在場上可以把自己展現得很好，「我就平常心去看待，雖然不可能完全輕鬆，但選手需要的就是給予信心、建議，再讓他們專心去執行就好。」

桃猿隊昨天狂灌11分的關鍵，除了雙響砲的朱育賢，今天曾豪駒指出，第4局犧牲觸擊成功的嚴宏鈞也很關鍵，讓球隊追加分數，休息室氛圍提升後，大家比較放開來打。這次系列賽桃猿隊的短打戰術相當有效，曾豪駒表示，「是選手執行力高，下戰術要仰賴選手的執行力，還有在球場上的解讀狀況。」