中職／暴打11分關鍵在嚴宏鈞短打 曾總談此時的累是幸福的

樂天桃猿隊走到總冠軍前的最後一哩路，今天維持昨天暴打11分的勝利打線，總教練曾豪駒談起昨天的致勝關鍵，並非點名任何一支長打，而是捕手嚴宏鈞成功執行犧牲觸擊，發揮巨大價值。

猿隊昨天以11：0完封味全龍隊，龍隊先發投手布里悍只撐3.2局被敲7安打、狂失6分，猿隊攻勢有開轟、有短打、也有安打串聯，華麗展示各種得分方式，其中第4局在一、三壘有人時，由嚴宏鈞執行犧牲觸擊成功先兌換1分，後續陳晨威、林立安打各添1分。

猿隊昨天打出最具「暴力猿」色彩的一戰，被問到認為攻勢打開的關鍵在哪？曾豪駒給出的答案並非哪一發全壘打，「我會覺得最關鍵是宏鈞的短打，追加1分後，後續又打了2分，那支關鍵短打讓休息室的氛圍提升，攻擊上都比較放得開去做。」

曾豪駒指出，選手昨天表現出色、打線有效串聯，球季打到現在，彼此都知道什麼狀況該扮演什麼角色，「希望繼續維持，把自己的優勢去展現出來。」他說漫長賽季下來，選手必然會有疲累，「打到這邊就是靠意志力，去達成想要做的，雖然說累，但是幸福的累，每年到最後還能在這裡爭奪第一是幸福的事。」

至於他自己帶兵爭冠的感受，曾總說：「該感受的，去年都感受過了。」他強調，自己平常心看待，自己要做的就是給予選手信心、給予方向，讓他們專注去發揮，「相信選手都可以在場上展現好自己。」