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中職／桃猿維持暴打11分的勝利打線 朱育賢續扛5棒
樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，今天在總冠軍賽第六戰先發打線維持昨天暴打11分的勝利打線。
猿隊昨天打下11分、3轟，以11：0碾爆味全龍隊，打線展現「暴力猿」本色，其中朱育賢單場雙響砲，也是這波系列賽打擊最嗆的選手，今天維持原班陣容先發出擊，朱育賢仍是第五棒。
本土王牌黃子鵬扛起此戰先發，尋求今天在天母球場拋下酒紅彩帶；龍隊則是推出徐若熙把關續命戰。
樂天桃猿隊先發打線
第一棒 林立 二壘手
第二棒 陳俊秀 一壘手
第三棒 梁家榮 三壘手
第四棒 廖健富 指定打擊
第五棒 朱育賢 左外野手
第六棒 林承飛 游擊手
第七棒 成晉 右外野手
第八棒 嚴宏鈞 捕手
第九棒 陳晨威 中外野手
先發投手 黃子鵬
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