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中職／桃猿維持暴打11分的勝利打線 朱育賢續扛5棒

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊朱育賢在總冠軍賽展現旺盛火力。記者余承翰／攝影 余承翰
樂天桃猿隊朱育賢在總冠軍賽展現旺盛火力。記者余承翰／攝影 余承翰

樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，今天在總冠軍賽第六戰先發打線維持昨天暴打11分的勝利打線。

猿隊昨天打下11分、3轟，以11：0碾爆味全龍隊，打線展現「暴力猿」本色，其中朱育賢單場雙響砲，也是這波系列賽打擊最嗆的選手，今天維持原班陣容先發出擊，朱育賢仍是第五棒。

本土王牌黃子鵬扛起此戰先發，尋求今天在天母球場拋下酒紅彩帶；龍隊則是推出徐若熙把關續命戰。

樂天桃猿隊先發打線

第一棒 林立 二壘手

第二棒 陳俊秀 一壘手

第三棒 梁家榮 三壘手

第四棒 廖健富 指定打擊

第五棒 朱育賢 左外野手

第六棒 林承飛 游擊手

第七棒 成晉 右外野手

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 陳晨威 中外野手

先發投手 黃子鵬

樂天桃猿 朱育賢 黃子鵬

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