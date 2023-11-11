中職／桃猿維持暴打11分的勝利打線 朱育賢續扛5棒

樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，今天在總冠軍賽第六戰先發打線維持昨天暴打11分的勝利打線。

猿隊昨天打下11分、3轟，以11：0碾爆味全龍隊，打線展現「暴力猿」本色，其中朱育賢單場雙響砲，也是這波系列賽打擊最嗆的選手，今天維持原班陣容先發出擊，朱育賢仍是第五棒。

本土王牌黃子鵬扛起此戰先發，尋求今天在天母球場拋下酒紅彩帶；龍隊則是推出徐若熙把關續命戰。