快訊

飆罵髒話？ 柯文哲說「我沒有這習慣」 應該是這兩句

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：眼淚白流了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊關鍵一擊難產 47次殘壘追平2016義大犀牛

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊能否把握得點圈機會，攸關他們是否延長戰線。記者季相儒／攝影
味全龍隊能否把握得點圈機會，攸關他們是否延長戰線。記者季相儒／攝影

中華職棒總冠軍賽打完前5戰由樂天桃猿隊以3勝2敗占上風，今晚就要挑戰隊史第8冠，味全龍隊雖然團隊打擊率2成51還更優，得分卻令人意外的以11：25居劣勢，留下47次殘壘並列史上第一多。

猿隊昨晚敲出15支安打、攻下11分，才將打擊率從2成08拉升到2成43，前5戰看來，龍隊在打擊數據反而有優勢，然而龍隊昨天得點圈10打數全槓龜，前2戰也曾17打數沒有敲安，前5戰的得點圈打擊率僅1成30，反倒猿隊以2成77領先不少。

這也導致龍隊在前5戰共留下47次的殘壘，與2016年義大犀牛隊並列總冠軍賽前5戰最多殘壘數的隊伍，然而該年是由殘壘數較多的義大（53次）擊敗中信兄弟隊（44次）奪冠。

事實上，猿隊也曾遭遇前4戰滿壘安打數掛零的困境，近兩年在總冠軍賽更是滿壘10打數無安打，但昨晚梁家榮一棒破除乾旱，3局上滿壘時敲出的2分打點安打，為猿隊拉開分差。

龍隊團隊防禦率在昨役後暴增至4.41，猿隊團隊防禦率則是1.74，與季賽兩隊印象相反，兩隊即使每局被上壘率同為1.18，但猿隊就是能不掉分。

樂天桃猿 梁家榮

延伸閱讀

中職／總冠軍賽投手群全亮相 陳冠宇、張景淯G5都登板

中職／桃猿推本土王牌力拚第8冠 龍無退路盼延長戰局

中職／桃猿封王最後一哩路 若奪冠成史上第二隊非季冠軍稱霸

中職／黃子鵬先發拚拋酒紅彩帶 龍隊想續命寄望徐若熙

相關新聞

中職／桃猿封王最後一哩路 若奪冠成史上第二隊非季冠軍稱霸

樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，若成功奪冠，不含單一賽季在內，將是中職史上第二支沒拿到季冠...

中職／龍隊關鍵一擊難產 47次殘壘追平2016義大犀牛

中華職棒總冠軍賽打完前5戰由樂天桃猿隊以3勝2敗占上風，今晚就要挑戰隊史第8冠，味全龍隊雖然團隊打擊率2成51還更優，得...

中職／桃猿推本土王牌力拚第8冠 龍無退路盼延長戰局

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽今天關鍵第6戰，已3勝聽牌的樂天桃猿隊派本土王牌投手黃子鵬先發，要一鼓作氣搶下第8冠；沒退路的...

中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

樂天桃猿隊今天讓總冠軍賽第5戰上演「天母慘案」，洋投威能帝面對味全龍隊演出8局無失分、13次三振的完美壓制，加上打線3轟...

中職／黃子鵬先發拚拋酒紅彩帶 龍隊想續命寄望徐若熙

樂天桃猿隊叩關隊史第8冠、球團史第1冠，只差最後一步，推出本土王牌黃子鵬把關總冠軍賽第6戰，尋求讓戰線終結在明天；味全龍...

中職／神隱4場終登板 陳冠宇感謝全猿當後盾：可靠的隊友好多

總冠軍賽前4場被頻頻召喚的那個男人，今天終於在第5戰第9局、11：0領先時站上投手丘，陳冠宇完成1局投球，賽後吐露得知受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。