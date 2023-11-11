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中職／龍隊關鍵一擊難產 47次殘壘追平2016義大犀牛
中華職棒總冠軍賽打完前5戰由樂天桃猿隊以3勝2敗占上風，今晚就要挑戰隊史第8冠，味全龍隊雖然團隊打擊率2成51還更優，得分卻令人意外的以11：25居劣勢，留下47次殘壘並列史上第一多。
猿隊昨晚敲出15支安打、攻下11分，才將打擊率從2成08拉升到2成43，前5戰看來，龍隊在打擊數據反而有優勢，然而龍隊昨天得點圈10打數全槓龜，前2戰也曾17打數沒有敲安，前5戰的得點圈打擊率僅1成30，反倒猿隊以2成77領先不少。
這也導致龍隊在前5戰共留下47次的殘壘，與2016年義大犀牛隊並列總冠軍賽前5戰最多殘壘數的隊伍，然而該年是由殘壘數較多的義大（53次）擊敗中信兄弟隊（44次）奪冠。
事實上，猿隊也曾遭遇前4戰滿壘安打數掛零的困境，近兩年在總冠軍賽更是滿壘10打數無安打，但昨晚梁家榮一棒破除乾旱，3局上滿壘時敲出的2分打點安打，為猿隊拉開分差。
龍隊團隊防禦率在昨役後暴增至4.41，猿隊團隊防禦率則是1.74，與季賽兩隊印象相反，兩隊即使每局被上壘率同為1.18，但猿隊就是能不掉分。
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