中職／桃猿封王最後一哩路 若奪冠成史上第二隊非季冠軍稱霸

樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，若成功奪冠，不含單一賽季在內，將是中職史上第二支沒拿到季冠軍卻稱霸的球隊，跟進2007年統一獅隊的腳步，啟用新賽制的第二年，就出現灰姑娘般的封王故事。

中職長年維持上、下半季賽制，僅在1998、99年使用單一賽季，其餘31年的總冠軍，有9支上半季冠軍、14支下半季冠軍，以及7支包辦上下半季冠軍，僅2007年獅隊未取季冠軍卻成最終總冠軍，以全年戰績第一拿到季後賽門票，接連淘汰誠泰、La New熊隊封王。

中職去年將季後賽改制為固定兩輪，新增1張給予兩支季冠軍外戰績最佳球隊的門票，去年由味全龍隊拿到，在挑戰賽以1勝3敗遭到中信兄弟隊淘汰，第二年就有望由猿隊完成連兩輪「下剋上」。

猿隊在挑戰賽豪取3連勝、以3勝1敗（含獅隊保底1勝）淘汰上半季冠軍，總冠軍賽面對全年戰績最佳、下半季冠軍龍隊，在昨天以11：0電飛龍隊後，握有3勝2敗優勢。

猿隊距離冠軍只差一勝，今晚挑戰在天母球場拋下酒紅彩帶，先發大任交付本土王牌黃子鵬，龍隊則是推出少年強投徐若熙把關尋求續命。