聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／中職總冠軍第5戰 猿隊搶下3勝「聽牌」
今年中職總冠軍賽前4戰的低分差拉鋸戰，到了第5戰球風丕變，樂天桃猿隊威能帝8局無失分徹底壓制，還投出追平史上最多的13K，加上猿隊三發全壘打猛攻，以11：0擊敗味全龍隊，取得3勝2敗「聽牌」，力拚隊史第8冠、球團史第1冠。
威能帝在開幕戰5局失2分的好投，在昨晚跳升一大級，以125球力撐8局，雖被敲出6支安打，但頻頻飆K阻擋串連，僅1次四壞保送，寫下3項中職總冠軍賽紀錄。
威能帝1局下連3K寫下中職首局最少打席三振紀錄，前5局10次三振刷新總冠軍賽單場最速10K（原為勇壯2004年前6局10K），在第8局對郭天信投出的三振，更以13K追平1990年涂鴻欽第5戰的紀錄，不過當時涂鴻欽投了12局才達成。
總教練曾豪駒透露，8局續投是威能帝的想法，威能帝也說：「想讓牛棚放假一天。」至於能夠追平13K紀錄，他也說：「比賽過程中不知道，知道13K有嚇到，身體的狀態有調整到顛峰。」
猿隊前4場全壘打數掛零，昨晚由朱育賢雙響砲、廖健富陽春砲，補上進度，加上4支二壘打，單場7支長打追平史上第5多，也以11分差追平9局完封最大比分差紀錄。
中職過去總冠軍賽取得3勝2敗的隊伍，17次有12次奪冠，機率70.59%，其中有7次是在第6戰就決出勝負，兩隊今天將在天母棒球場續戰，由黃子鵬對徐若熙，上演本土對決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言