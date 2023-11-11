中職／中職總冠軍第5戰 猿隊搶下3勝「聽牌」

今年中職總冠軍賽前4戰的低分差拉鋸戰，到了第5戰球風丕變，樂天桃猿隊威能帝8局無失分徹底壓制，還投出追平史上最多的13K，加上猿隊三發全壘打猛攻，以11：0擊敗味全龍隊，取得3勝2敗「聽牌」，力拚隊史第8冠、球團史第1冠。

威能帝在開幕戰5局失2分的好投，在昨晚跳升一大級，以125球力撐8局，雖被敲出6支安打，但頻頻飆K阻擋串連，僅1次四壞保送，寫下3項中職總冠軍賽紀錄。

威能帝1局下連3K寫下中職首局最少打席三振紀錄，前5局10次三振刷新總冠軍賽單場最速10K（原為勇壯2004年前6局10K），在第8局對郭天信投出的三振，更以13K追平1990年涂鴻欽第5戰的紀錄，不過當時涂鴻欽投了12局才達成。

總教練曾豪駒透露，8局續投是威能帝的想法，威能帝也說：「想讓牛棚放假一天。」至於能夠追平13K紀錄，他也說：「比賽過程中不知道，知道13K有嚇到，身體的狀態有調整到顛峰。」

猿隊前4場全壘打數掛零，昨晚由朱育賢雙響砲、廖健富陽春砲，補上進度，加上4支二壘打，單場7支長打追平史上第5多，也以11分差追平9局完封最大比分差紀錄。

中職過去總冠軍賽取得3勝2敗的隊伍，17次有12次奪冠，機率70.59%，其中有7次是在第6戰就決出勝負，兩隊今天將在天母棒球場續戰，由黃子鵬對徐若熙，上演本土對決。