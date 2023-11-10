中職／威能帝想讓牛棚放假撐8局 曾豪駒讚打擊大爆發

樂天桃猿隊今晚以11：0擊敗味全龍隊，在總冠軍賽取得3勝2敗「聽牌」，猿隊總教練曾豪駒透露8局續投是威能帝想法，威能帝想讓牛棚放假一天，但若要續投到173球，他笑說：「應該不太可能。」

威能帝今晚以8局、13K、無失分的表現，帶領猿隊拿下勝利，曾豪駒說：「非常感謝威能帝，整場比賽表現優異。」至於第8局續投決定，則是「他想為球隊省下牛棚，所以想繼續投下去」。

威能帝則表示，自己狀況不錯，教練團也給予自己信心，「想要讓牛棚休假一天，讓他們準備好明天再出發。」不過8局投完已經125球，若真要繼續投下去到173球，他也說：「感覺是好的，但應該不太可能。」

今天唯一上班的牛棚是前4戰「神隱」的陳冠宇，打破外界的傷勢傳聞，曾豪駒表示，陳冠宇因腰部緊繃，擔心前面場次出賽會造成傷害，今天狀況回穩能夠掌握，就讓他出賽。

前4戰猿隊合計打下14分，今天一場就攻下11分，曾總說：「打擊等了4場在這場爆發開來，相信大家對自己的信心提升很多，延續今天的氣勢，明天把勝利拿下來。」也預告明天全部投手都會備戰。