聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／威能帝想讓牛棚放假撐8局 曾豪駒讚打擊大爆發

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手威能帝8局無失分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝8局無失分。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今晚以11：0擊敗味全龍隊，在總冠軍賽取得3勝2敗「聽牌」，猿隊總教練曾豪駒透露8局續投是威能帝想法，威能帝想讓牛棚放假一天，但若要續投到173球，他笑說：「應該不太可能。」

威能帝今晚以8局、13K、無失分的表現，帶領猿隊拿下勝利，曾豪駒說：「非常感謝威能帝，整場比賽表現優異。」至於第8局續投決定，則是「他想為球隊省下牛棚，所以想繼續投下去」。

威能帝則表示，自己狀況不錯，教練團也給予自己信心，「想要讓牛棚休假一天，讓他們準備好明天再出發。」不過8局投完已經125球，若真要繼續投下去到173球，他也說：「感覺是好的，但應該不太可能。」

今天唯一上班的牛棚是前4戰「神隱」的陳冠宇，打破外界的傷勢傳聞，曾豪駒表示，陳冠宇因腰部緊繃，擔心前面場次出賽會造成傷害，今天狀況回穩能夠掌握，就讓他出賽。

前4戰猿隊合計打下14分，今天一場就攻下11分，曾總說：「打擊等了4場在這場爆發開來，相信大家對自己的信心提升很多，延續今天的氣勢，明天把勝利拿下來。」也預告明天全部投手都會備戰。

牛棚 曾豪駒 陳冠宇

延伸閱讀

中職／神隱4場終登板 陳冠宇感謝全猿當後盾：可靠的隊友好多

中職／總冠軍賽搶勝關鍵在細節 曾豪駒肯定牛棚表現

中職／陳冠宇連4場沒上 曾總保持神秘：讓大家猜

中職／陳冠宇會雙先發待命？曾總：不要猜

相關新聞

中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

樂天桃猿隊今天讓總冠軍賽第5戰上演「天母慘案」，洋投威能帝面對味全龍隊演出8局無失分、13次三振的完美壓制，加上打線3轟...

中職／黃子鵬先發拚拋酒紅彩帶 龍隊想續命寄望徐若熙

樂天桃猿隊叩關隊史第8冠、球團史第1冠，只差最後一步，推出本土王牌黃子鵬把關總冠軍賽第6戰，尋求讓戰線終結在明天；味全龍...

中職／神隱4場終登板 陳冠宇感謝全猿當後盾：可靠的隊友好多

總冠軍賽前4場被頻頻召喚的那個男人，今天終於在第5戰第9局、11：0領先時站上投手丘，陳冠宇完成1局投球，賽後吐露得知受...

中職／王維中挨轟2戰狂失7分 恐寫史上第二慘紀錄

味全龍隊「龍王」王維中在今年總冠軍賽兩度被擊墜，繼第2戰中繼吞下敗投後，今天又是1.1局掉3分的表現，防禦率來到31.5...

中職／最火燙的朱育賢敲首轟 5割男直逼系列賽最高打擊率紀錄

中職總冠軍賽打到第5戰，樂天桃猿隊的系列賽首轟今天終於出現，就是由最火燙的打者朱育賢敲出，第2局從味全龍隊洋投布里悍手中...

中職／布里悍激勵後再過招 桃猿醒了3.2局打爆狂掃6分

手握「不理猿」數據無用，味全龍隊洋投布里悍今天短局數爆炸，先發3.2局被敲7安打、失6分，讓樂天桃猿隊在總冠軍賽第5戰打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。