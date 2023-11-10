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中職／布里悍「眼神交流」後被暴打 曾總：氣勢不能輸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手布里悍僅投3.2局就被打退場。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手布里悍僅投3.2局就被打退場。記者余承翰／攝影

味全龍隊先發投手布里悍在總冠軍賽第二戰曾吼出火藥味，引發板凳清空，今天第五戰再次先發，過程中也不時與猿隊打者「眼神交流」，最終3.2局被暴打6分，龍隊總教練葉君璋說：「情緒上沒第一場好。」

回顧布里悍總冠軍賽第一次登板，當時繳出8局無失分好投，只不過第8局朝著休息室的慶祝動作，引發林子偉不滿，進而觸動板凳清空。

今天布里悍僅投3.2局被敲7安打，包含朱育賢2局上的陽春砲，丟掉6分苦吞敗投，葉總說：「他的動作沒有之前穩定，情緒上也沒有第一場那麼好。」

布里悍今天在3局上不慎對陳俊秀投出觸身球，陳俊秀以犀利眼神回應，4局上面對成晉在0好1壞下投出內角吊高球，成晉瞪向投手丘，布里悍見狀後也回瞪，雖無發生衝突，但布里悍該局丟掉3分不得不退場。

猿隊總教練曾豪駒表示，布里悍球路的位移沒有第一場那麼犀利，至於雙方前一場的衝突，他認為已經結束了，「這場大家就想為球隊拿下勝利，也在氣勢上覺得不能輸你。」

布里悍 成晉 陳俊秀

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