聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／冠軍賽13K追平高懸33年紀錄 威能帝自己也嚇到
樂天桃猿隊今晚以11：0擊敗味全龍隊上演「天母慘案」，追平總冠軍賽史上最大分差完封紀錄，猿隊先發投手威能帝威能帝8局無失分功不可沒，更以13K追平高懸33年的大紀錄，威能帝說：「沒想到我能投出來。」
威能帝開賽就以3打席3次三振，刷新總冠軍賽首局最少打席單局全三振紀錄（原為4打席），前5局10次三振刷新總冠軍賽單場最速10K（原為勇壯2004年前6局10K），在第8局對郭天信投出的三振是第13K，追平1990年涂鴻欽單場最多K，不過當時涂鴻欽投了12局才達成。
比賽中威能帝不知道自己締造紀錄，「賽後才有隊友跟我說，滿開心的。」威能帝說：「我嚇到了，這是第1次13K，慶幸身體狀態有到達巔峰。」
能夠投出13次三振，威能帝也感謝捕手的協助，賽前會議上都有充分討論，「每一球都要用最好的方式呈現，最後得到很好的效果，這是跟捕手搭配的結果。」
得知前次13K是33年前，威能帝說：「很不簡單，聽起來是一位偉大的投手，沒想到我也能丟出來。」他認為今天主要是能夠以變速球去跟打者周旋、搶下好球數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言