中職／神隱4場終登板 陳冠宇感謝全猿當後盾：可靠的隊友好多
總冠軍賽前4場被頻頻召喚的那個男人，今天終於在第5戰第9局、11：0領先時站上投手丘，陳冠宇完成1局投球，賽後吐露得知受傷之初，最擔心影響團隊，但暖心感謝隊友們總是告訴他不要急，要他真的不痛再一起拚。
總冠軍賽前4場打完，包括2場打到延長賽，全程不見陳冠宇，狀況一直備受矚目，有人猜測「藏牌」先發，有人猜測恐有傷情，今天賽前總教練曾豪駒釋疑，他先前的腰部緊繃在受傷臨界點，今天就可以出賽。
如同曾總賽前開示，陳冠宇第9局站上投手丘，後援1局共用16球，被敲1安打、無失分，到他的登板之後，總冠軍賽全「猿」出賽。
陳冠宇賽後指出，受傷的時間點是在28人名單交出去之後，一開始自己也有焦慮，「覺得會對球隊造成影響。」尤其前兩戰打到延長，投手大量消耗，自己卻無法助一臂之力，陳冠宇也坦言那兩場的身體狀況確實是無法上場。
等待狀況好轉期間，不少隊友告訴他「不行就講」、「我們來扛」，陳冠宇說：「隊友給我的感覺就是慢慢來就好，我們會處理好，真的不會痛再一起繼續努力。」給他很大的力量，今天站上投手丘，他說已是健康的狀態，後續再上也沒問題，「畢竟強度比較高，和牛棚不一樣，還在找一些東西，感覺可以更好。」
在自己缺陣前4場的情況下，猿隊現在於總冠軍賽取得3勝2敗聽牌，距離隊史第8冠、球團史第1冠只差一勝，陳冠宇也有機會迎接返台打球後的第一個冠軍，他說：「說真的，回頭一看，後面可靠的隊友非常多，每個投手都是從季賽開始就表現很穩定，好像少了我也沒什麼關係。」
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