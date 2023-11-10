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中職／布里悍激勵後再過招 桃猿醒了3.2局打爆狂掃6分
手握「不理猿」數據無用，味全龍隊洋投布里悍今天短局數爆炸，先發3.2局被敲7安打、失6分，讓樂天桃猿隊在總冠軍賽第5戰打完4局上，先握有6：0優勢。
布里悍生涯面對猿隊壓制頗佳，猿隊第2戰也在他8局投球任內1分未取，當時比賽還在第8局因他朝猿隊陣營吼聲增添火藥味，雙方一度板凳清空。今天再度過招，猿隊今天很早就有突破，朱育賢2局上敲出陽春砲首開紀錄，這也是猿隊在今年總冠軍賽的第一轟。
猿隊第3局續有攻勢，梁家榮在滿壘時敲出安打、挹注2分打點，意外在於一出局時廖健富打向右外野的飛球遭到接殺，二壘上的陳俊秀卻也因來不及回壘遭到封殺，形成雙殺守備。
猿隊第4局則在一、三壘有人時執行短打成功再兌換1分，陳晨威的安打再追加1分，也在這一棒打退布里悍，羅華韋接手後再被林立敲出安打，多掉1分記在布里悍身上。
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