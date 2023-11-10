棒球／第15屆重光盃「光棍節」開幕 U12小國手預賽兄弟鬩牆

2023年第15屆重光盃全國少棒錦標賽將於11月11日起，在台北市青年公園棒球場、觀山球場等多地舉行。今年各隊實力依舊堅強，不僅有U12世界盃亞軍的小國手參賽，還有不少「球二代」期待大展身手。

今年重光盃維持32隊規模，分為8組進行預賽，分組前兩名晉級決賽。上屆冠軍為5度封王的桃園市龜山國小，近7屆5度叩關冠軍賽的他們，9月剛拿下加蚋盃全國少棒錦標賽冠軍，近況不錯。

首度參賽的台南市安慶國小陳紘愷是今年U12世界盃國手，他的父親是前中信兄弟隊球星陳江和。年長他2歲的哥哥陳軒奇過去也是安慶校友，曾一同為校征戰，如今「小紅龜」已經要帶領學弟衝鋒陷陣。另外，今年在花蓮縣能高棒球節少棒組奪下亞軍的南投縣新豐國小本屆也將初試啼聲。

跟陳紘愷在國家隊當隊友的黃季烜回歸彰化縣東山國小，且兩隊都被分在C組，13日將上演兄弟鬩牆，由於是預賽最終戰，還有可能是晉級關鍵戰役。

安慶國小有中信兄弟之子，東部傳統勁旅台東縣新生國小則是有中信鯨隊的後代。前球星謝承勳、黃貴裕的公子謝秉學與黃柏騰都接下父親衣缽，謝秉學是轉學生，主要擔任投手捕手；黃柏騰接觸棒球不到一年，不過已經看得出天賦。

除了中信，統一獅隊現任總教練「大餅」林岳平的兒子林楷晏目前就讀台南市崇學國小五年級，味全龍隊新秀陽念祖的弟弟陽念先代表台東縣紅葉國小出戰，龍隊投手廖任磊表弟曾楷丞則是雲林縣文昌國小四年級生，高雄市復興國小蔣迦湳的父親則是前LaNew熊隊（現樂天桃猿隊）蔣智聰。