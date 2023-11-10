中職／最火燙的朱育賢敲首轟 5割男直逼系列賽最高打擊率紀錄

中職總冠軍賽打到第5戰，樂天桃猿隊的系列賽首轟今天終於出現，就是由最火燙的打者朱育賢敲出，第2局從味全龍隊洋投布里悍手中敲出陽春砲。

朱育賢在總冠軍賽前3戰打擊率維持在7成以上，雖在第4戰的3支0後下修到5成38，但今天第5戰首打席就敲陽春砲，幫助猿隊打破系列賽0轟局面。

今年總冠軍賽至少要打6場，過去6場最高打擊率紀錄由1996年統一獅隊宋榮泰、2016年義大犀牛隊林威廷的4成35保持；若打到7場，最高打擊率紀錄則是1998年味全龍隊許聖杰5成42，24打數敲出13支安打。

至於其他場數紀錄，4場為2017年陳俊秀的的7成14，5場則是林立2019年締造的5成20。