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重光盃少棒賽／11日開打 「星二代」多成焦點

中央社／ 台北10日電
2023年第15屆重光盃全國少棒錦標賽11日開打，今年各隊實力依舊堅強，不僅有U12世界盃亞軍的小國手參賽，還有不少「星二代」期待大展身手。圖為上屆冠軍桃園市龜山少棒隊。（台北市棒球協會提供） 中央社
2023年第15屆重光盃全國少棒錦標賽11日開打，今年各隊實力依舊堅強，不僅有U12世界盃亞軍的小國手參賽，還有不少「星二代」期待大展身手。圖為上屆冠軍桃園市龜山少棒隊。（台北市棒球協會提供） 中央社

2023年第15屆重光盃全國少棒錦標賽11日開打，球隊中有不少「星二代」，包括今年U12世界盃國手、陳江和兒子陳竑愷，中職統一獅隊總教練林岳平的兒子林楷晏也有參賽。

2023年第15屆重光盃全國少棒錦標賽11月11日起，在台北市青年公園棒球場、觀山球場等多地舉行。今年各隊實力依舊堅強，不僅有今年U12世界盃亞軍的小國手參賽，還有不少「星二代」期待大展身手。

今年重光盃維持32隊規模，分為8組進行預賽，分組前兩名晉級決賽。上屆冠軍為5度封王的桃園市龜山國小，近7屆5度叩關冠軍賽，9月剛拿下加蚋盃全國少棒錦標賽冠軍、顯然不錯。

首度參賽的台南市安慶國小陣中球員陳竑愷是今年U12世界盃國手，爸爸是中信兄弟隊退役球員、現任教練陳江和，「小紅龜」陳竑愷今年要帶領學弟們衝鋒陷陣。另外，今年在花蓮縣能高棒球節少棒組奪下亞軍的南投縣新豐國小本屆也是首度參賽。

彰化縣東山國小球員黃季烜也是今年U12世界盃國手，東山國小與安慶國小都被分在C組，13日強碰、由於是預賽最終戰，有可能是晉級關鍵戰役。

除了陳江和的兒子，退役球員謝承勳、黃貴裕的兒子謝秉學、黃柏騰也都跟隨爸爸的步伐打棒球，兩人就讀台東縣新生國小，謝秉學是轉學生，主要擔任投手和捕手，黃柏騰接觸棒球不到一年，已經看得出天賦。

此外，統一獅隊總教練「大餅」林岳平的兒子林楷晏目前就讀台南市崇學國小五年級，高雄市復興國小蔣迦湳的父親則是前LaNew熊（現樂天桃猿）蔣智聰。

重光盃將於11日下午4時30分在青年公園棒球場舉行開幕儀式，由主辦單位陳重光文教基金會理事長陳炳甫主持，每年受基金會贊助的球芽基金會理事長、中信兄弟球星「周董」周思齊也將親臨盛會，現場不收門票，自由入場。

棒球 陳江和

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