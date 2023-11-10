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中職／總冠軍賽搶勝關鍵在細節 曾豪駒肯定牛棚表現

中央社／ 台北10日電
總冠軍賽領軍跨季5連敗，樂天桃猿隊總教練曾豪駒。 報系資料照
總冠軍賽領軍跨季5連敗，樂天桃猿隊總教練曾豪駒。 報系資料照

中職總冠軍賽前4戰打完味全龍隊和樂天桃猿各拿2勝，桃猿隊總教練曾豪駒認為關鍵是「細節」，細節掌握好的球隊就有機會勝出，也肯定牛棚投手群好表現。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）前4戰打完，兩隊各拿2勝、戰況膠著；桃猿隊總教練曾豪駒今天賽前受訪被問起搶勝關鍵，直言在「細節」。

曾豪駒表示，前4場比賽打完，兩隊表現各有好壞，但細節掌握好的球隊勝出的機會就高，目前為止兩隊的投手、守備各方面都表現的不錯。

龍隊總教練葉君璋表示，龍隊的牛棚投手群一直都是教練團比較放心的部分，今年龍隊可以打入總冠軍賽關鍵之一也是牛棚，但也直言桃猿隊的牛棚投手群表現比例行賽更好。

總冠軍賽前4戰打完，龍隊的團隊牛棚投手群防禦率4.00，桃猿隊團隊牛棚投手防禦率僅2.49、表現亮眼。

桃猿隊總教練曾豪駒也肯定牛棚投手群表現，直言「沒有牛棚投手群撐住，也不可能走這麼遠」，但也提到，不僅是牛棚投手群，守備、打擊都要想辦法掌握、發揮最好的一面。

牛棚 曾豪駒 樂天桃猿

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