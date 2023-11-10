中職／陳冠偉「全勤」挑戰歷史 王躍霖讚：大賽型

味全龍隊陳冠偉在總冠軍賽連4場登板，是兩隊唯一「全勤」投手，更有機會改寫歷史紀錄，隊友王躍霖大讚：「他是大賽型。」只不過陳冠偉也透露：「還是會緊張。」

今天冠軍賽因採「2-2-3」形式，即使連4場登板，對中繼投手來說也是投2休1的節奏，影響不大，陳冠偉也認為如此，「跟季賽差不多，每一場都準備好上場，今天也是，上場不管分數多少，就是不想要丟掉分數。」

雖然表情一樣是招牌「撲克臉」，但陳冠偉認為，在總冠軍賽的張力不同，「上去會緊張，要更專注在對決上，不會去想其他事情，不讓負面的想法出現。」

王躍霖今年在總冠軍賽拿下3次中繼成功，被讚為大賽型球員，但他認為：「陳冠偉更像大賽型，直球球速還比季賽更快。」

陳冠偉目前4場出賽累計投4.2局沒有掉分，防禦率仍是完美的零，而總冠軍賽至少要打滿6場，陳冠偉有機會挑戰2009年兄弟象投手麥特的連6場登板，同時追平麥特與2004年興農牛飛勇的6場登板紀錄。