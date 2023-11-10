聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／戰力外到寫冠軍賽紀錄 王躍霖：證明給其他人看
從樂天桃猿隊季中交易到被富邦悍將隊戰力外，王躍霖今年在味全龍隊找到一片天，總冠軍賽更以3次中繼成功追平歷史紀錄，他說：「想要證明給自己看，也給其他人看，我還是有能力。」
王躍霖這兩年穿了3件球衣，先是去年季中被8年的猿隊交易到悍將，季後被放在60人名單外，今年季前獲得龍隊招攬，也扛起牛棚重責大任，出賽56場寫下個人近7個球季新高，防禦率3.05更創生涯新低，拿下15次中繼、2次救援成功。
如今王躍霖不僅進入總冠軍賽名單，更已進帳3次中繼成功，追平2012年桃猿黃欽智的單年最多紀錄，總冠軍賽累積4次中繼也追平曾翊誠、朱俊祥的歷史紀錄。
「季賽其實就是有壓力的比賽。」王躍霖談到總冠軍賽多半在關鍵時刻上場救火時說：「上去多想只會綁手綁腳，提醒自己專注在當下，比較重要，更專注在場上。」
去年突然離開猿隊，如今又在總冠軍賽碰頭，王躍霖表示，在猿隊待得久，跟教練、球員、工作人員都有感情，當下當然是有點意外，加上中職已經很久沒有交易案，「還是得接受。」
在悍將繞了一圈再到龍隊發光，王躍霖表示：「想要證明，自己在球場上還有能力，選手最怕是沒有舞台，機會是要自己爭取的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言