中職／戰力外到寫冠軍賽紀錄 王躍霖：證明給其他人看

從樂天桃猿隊季中交易到被富邦悍將隊戰力外，王躍霖今年在味全龍隊找到一片天，總冠軍賽更以3次中繼成功追平歷史紀錄，他說：「想要證明給自己看，也給其他人看，我還是有能力。」

王躍霖這兩年穿了3件球衣，先是去年季中被8年的猿隊交易到悍將，季後被放在60人名單外，今年季前獲得龍隊招攬，也扛起牛棚重責大任，出賽56場寫下個人近7個球季新高，防禦率3.05更創生涯新低，拿下15次中繼、2次救援成功。

如今王躍霖不僅進入總冠軍賽名單，更已進帳3次中繼成功，追平2012年桃猿黃欽智的單年最多紀錄，總冠軍賽累積4次中繼也追平曾翊誠、朱俊祥的歷史紀錄。

「季賽其實就是有壓力的比賽。」王躍霖談到總冠軍賽多半在關鍵時刻上場救火時說：「上去多想只會綁手綁腳，提醒自己專注在當下，比較重要，更專注在場上。」

去年突然離開猿隊，如今又在總冠軍賽碰頭，王躍霖表示，在猿隊待得久，跟教練、球員、工作人員都有感情，當下當然是有點意外，加上中職已經很久沒有交易案，「還是得接受。」

在悍將繞了一圈再到龍隊發光，王躍霖表示：「想要證明，自己在球場上還有能力，選手最怕是沒有舞台，機會是要自己爭取的。」