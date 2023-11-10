中職／還沒輪到先發很想投 徐若熙學會不在意球數

投完總冠軍賽第一場先發，味全龍隊投手徐若熙接下來連休5天，看著隊友在場上奮戰「很想上去投」，但仍要按耐情緒，等待下次登板時機，修正「球數限制」心態是他接下來的功課。

徐若熙因為去年剛動完韌帶手術，今年球季較晚回歸，11月4日的總冠軍賽首戰，投4局、74球、僅失1分的表現，讓球隊等到勝利機會。

回顧第1戰先發的收穫，徐若熙說：「不要去看球數。」他進一步解釋，第1場登板時因為有球數限制，希望自己能夠拉長局數，想要投給對手打、製造滾地球出局，卻未能發揮自己的特色，「一直在看現在幾局、投了幾球」。

今天第5戰先發龍隊交給投1休4的布里悍，徐若熙至少要到明天第6戰才有望先發，屆時已經休息6天，他說：「中間看隊友在場上，自己也很想上去投，但因為是先發，還是要照輪值去走。」

這段期間，徐若熙的備戰模式跟季賽相同，一樣的訓練、伸展，不去做特別改變，但下一次先發希望有的改變是「不要在意投球數，專注把任務完成。」