中職／總冠軍賽戰況膠著難預測 葉總：關鍵是投手群

中職總冠軍賽味全龍隊與樂天桃猿前4戰打完2勝2敗，最多再3戰分勝負。龍隊總教練葉君璋表示，兩隊投手群表現佳，比賽膠著，接下來戰況如何難以預測。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽由味全龍隊與樂天桃猿隊爭霸，前4戰打完兩隊各拿2勝，今天第5戰回到龍隊主場天母棒球場舉行。

味全龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，前4場比賽打完雙方投手群都壓制的不錯，如果是打擊戰，可能一下子戰況就會拉開，但在大家投手都不錯的狀況下，分數接近、戰況就會比較膠著。

葉君璋表示，今年球季龍隊可以順利打入總冠軍賽的關鍵之一就是牛棚投手穩定，但桃猿隊的牛棚總冠軍賽發揮也比例行賽好，專注度都有提升。

總冠軍賽目前確定會打到第6戰，最多也再打3戰就會有結果，葉君璋表示，最後3場比賽很難預測，大家一定是全力以赴，回到天母棒球場因為是人工草皮，所以球員守備穩定度也會比較高。

過往總冠軍賽7戰安排是打2場休息一日，再打3場再休息一日，最後再打2場，從去年起賽制改成2場、2場、3場，只是去年總冠軍賽僅打4場就結束。葉君璋表示，這樣的安排投手群的疲勞度會比較好調整，但今年也算首次面對這樣的賽制，一切都難以預測。