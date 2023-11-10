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中職／搶聽牌！龍放林智勝回板凳 猿升朱育賢第5棒
中華職棒總冠軍賽第5戰，樂天桃猿與味全龍隊在2勝2敗下要爭取「聽牌」優勢，今晚陣容都有調整，拿莫．伊漾取代林智勝重回先發，猿隊則將近況不錯的朱育賢往前移到第5棒。
龍隊前3戰都由拿莫．伊漾先發一壘，但打擊有些低潮，在第4戰換由林智勝先發一壘，今天又回到前3戰的排法，總教練葉君璋解釋，考量到對戰威能帝的成績，因此讓林智勝先在板凳待命。
猿隊則將第5、第6棒對調，讓4戰敲出7支安打、打擊率5成38的朱育賢排進中心打線，總教練曾豪駒表示：「就是稍微調整一下，朱育賢狀況、選球攻擊掌握度都不錯。」
味全龍隊先發陣容：
第一棒 李凱威，二壘
第二棒 吉力吉撈．鞏冠，指定打擊
第三棒 郭天信，中外野
第四棒 劉基鴻，三壘
第五棒 蔣少宏，捕手
第六棒 林孝程，左外野
第七棒 張政禹，游擊
第八棒 拿莫．伊漾，一壘
第九棒 冉承霖，右外野
先發投手 布里悍
樂天桃猿隊先發陣容：
第一棒 林立，二壘
第二棒 陳俊秀，一壘
第三棒 梁家榮，三壘
第四棒 廖健富，指定打擊
第五棒 朱育賢，左外野
第六棒 林承飛，游擊
第七棒 成晉，右外野
第八棒 嚴宏鈞，捕手
第九棒 陳晨威，中外野
先發投手 威能帝
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