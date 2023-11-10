中職／搶聽牌！龍放林智勝回板凳 猿升朱育賢第5棒

中華職棒總冠軍賽第5戰，樂天桃猿與味全龍隊在2勝2敗下要爭取「聽牌」優勢，今晚陣容都有調整，拿莫．伊漾取代林智勝重回先發，猿隊則將近況不錯的朱育賢往前移到第5棒。

龍隊前3戰都由拿莫．伊漾先發一壘，但打擊有些低潮，在第4戰換由林智勝先發一壘，今天又回到前3戰的排法，總教練葉君璋解釋，考量到對戰威能帝的成績，因此讓林智勝先在板凳待命。

猿隊則將第5、第6棒對調，讓4戰敲出7支安打、打擊率5成38的朱育賢排進中心打線，總教練曾豪駒表示：「就是稍微調整一下，朱育賢狀況、選球攻擊掌握度都不錯。」

味全龍隊先發陣容： 第一棒 李凱威，二壘 第二棒 吉力吉撈．鞏冠，指定打擊 第三棒 郭天信，中外野 第四棒 劉基鴻，三壘 第五棒 蔣少宏，捕手 第六棒 林孝程，左外野 第七棒 張政禹，游擊 第八棒 拿莫．伊漾，一壘 第九棒 冉承霖，右外野 先發投手 布里悍