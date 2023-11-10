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台北大巨蛋消防水源流量不夠？蔣萬安：水源不會中斷

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮。圖／北市府提供

台北市大巨蛋下午實施火災搶救演練，市議員林延鳳發現，根據最新火災搶救計畫說明表，自暴周邊水源流量不夠、稱水源供需無法平衡，未來發生火災，最嚴重恐全市水車都不夠救。台北市長蔣萬安下午出席2023台北設計獎頒獎典禮受訪指出，不會有救災水源中斷的問題。

議員林延鳳，大巨蛋內部有連接送水管卻「無中繼幫浦」，本身水源流量每分鐘僅約2萬公升，若發生25%火災，此流量只有所需每分鐘30.6萬公升的6.54%，遑論全區著火所需更達每分鐘76.5萬公升，本身水源流量供需比將下修為2.61%，根本杯水車薪。

蔣萬安說，消防局長有回報，其實報告中是要提醒，屆時發生災情，現場指揮官第一時間要加強相關水源運用，這部分特別指出來，並不是第一時間現場救災水源要拉到25%救災面積所要使用的水量。

蔣萬安表示，這部分其實在大巨蛋館內及週遭，第一時間可以用的水源以外，屆時如果發生相關災情，有需要會即刻加派消防車，相關水源一定會補上，不會有救災水源中斷的問題。

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