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亞冠賽／看日職滿是坤宇傑憲和家榮 曾峻岳再撐一下拚「試鏡」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曾峻岳備戰亞冠賽。圖／中華職棒提供
曾峻岳備戰亞冠賽。圖／中華職棒提供

隊友、對手們看到曾峻岳的第一句話，最近都變成「要出去了沒？」這次出征亞冠賽，對他而言是一次「試鏡」，為自己爭取前往日職舞台的機會。

曾峻岳從3月的世界棒球經典賽就進入比賽模式至今，現在又投入亞冠賽中華隊，此行與林凱威一起被賦予把關最後一局的任務。整季的疲勞累積下來，曾峻岳坦言不是沒想過退出，「是有想過，坤宇也退出了，但就剩4場比賽，為了自己的目標，再撐一下，以不受傷為原則、盡自己最大努力。」

曾峻岳決心投入亞冠賽，期望被更多日職球隊看見，增加自己旅外挑戰的籌碼。他說旅外是每個棒球選手從小的夢想，現在進一步把「夢想」變成「目標」，希望朝目標更靠近一步，也知道就怕自己太過在意，反而表現不出來，「好與不好無法決定，至少自己努力過就好。」

曾峻岳自知還有許多不足，看日職比賽也注意到，「他們的打者偏向打我打得比較好的那種打者。」被問到是「哪種打者」，他說感覺日職滿滿皆是江坤宇、梁家榮、陳傑憲、郭天信類型的打者，對自己會是滿大考驗，「如果旅外，又是洋將的身分，難度會更高，努力把自己準備好去拚。」

揣懷著未知，曾峻岳的明年動向備受關注，連隊友、對手都頻頻問起，「很多人看到我第一句話都是『要出去了沒？』也有人說明年不想對到我。」他笑說：「現在問我，我的答案都只有一個，不知道。」

曾峻岳 棒球 陳傑憲

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