亞冠賽／鋒總說懂被勉強感覺 陳傑憲從中看見他的貼心

陳傑憲出征亞冠賽，引起外界許多質疑聲浪，陳傑憲今天透露總教練陳金鋒的暖心故事，直到今天吃飯時仍再次確認他的身心狀況，要他不要勉強。

亞冠賽允許各隊選用3名外卡球員，中華隊的外卡人選從公布之初就引起熱議，已經29歲、早已是國家隊主力的陳傑憲也列名其中，今年球季從3月經典賽一路高張力打到現在，外界有不少希望他休息的聲音，但陳傑憲如期出現在集訓陣容中，蓄勢待發領軍小老弟。

對於決定出征亞冠賽，陳傑憲有許多理由支撐自己，「以前也是學長帶領我們成長，幫助小朋友先心理建設，這是一件好事。」他說感謝外界幫他說話、擔心他累，「但我抱持著既然教練選了我，我就是老鷹帶小雞。」

陳傑憲坦言，也許自己今年忙一點，也少了一些陪伴家人的時間，「但可以幫助到小朋友，只要多一個，就是很開心的事，也許以後他們也可以提拔後輩，這不是扛，這是熱心助人的感覺。」

「鋒哥很貼心…」，訪問結束前夕，陳傑憲透露了更精華的故事，鋒總先是透過聯盟詢問他的意願，今天練球前吃飯時，又把自己叫過去聊天，「再次確認我的身體、心理狀況，他說自己知道被勉強的感覺，你想要休息就講，我就說累一定會累，但不用想太多，今天認同我的能力，我也想傳承給學弟們，因為有今天的我，要感謝以前的學長們。」

2017年也以年輕選手之姿參與亞冠賽，陳傑憲說自己依稀能懂小將們的心情，「鋒總說勝負他扛，我就是用另一種方式幫助年輕選手做好心理建設，準備好面對高張力的比賽。」他笑說展開集訓第二天，已經看選手心情放鬆不少，「但比不上我們那年，那時有我和詹子賢hold住全場，連陽岱鋼都被我們征服。」