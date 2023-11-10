快訊

馬英九拋「全民調」解藍白合僵局 韓國瑜發聲：高度支持與贊同

中職／徐若熙休6天準備扛第6戰？葉總：還不一定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
休息6天的徐若熙仍不一定會主投第6戰。記者余承翰／攝影
休息6天的徐若熙仍不一定會主投第6戰。記者余承翰／攝影

今年中華職棒總冠軍賽前4戰兩隊各取2勝、打成平手，今天贏球的球隊將取得聽牌優勢，龍隊明天先發投手還無法攤牌，休息6天的徐若熙理論上是最佳人選，但味全龍隊總教練葉君璋說：「還不一定。」

味全龍與樂天桃猿爭冠系列賽，今起回到天母棒球場展開最多3連戰的賽程，針對這3場的走向，葉總認為，回到自家主場，兩隊守備可能相對穩定，投手調整上因近年賽制改為2-2-3，會比過去2-2-3容易，「但這輪特別是打3場，我們沒有打過。」

其中一項是先發輪值安排，龍隊今天壓出投1休4的布里悍，讓4日首戰先發4局的徐若熙有更充裕時間，葉君璋表示：「他的表現不錯，但需要較長的時間恢復，無論第6、第7戰上，時間比較充裕，但明天誰先發還不一定。」

兩隊能夠打成2勝2敗平手，葉君璋認為關鍵在於雙方投手都有展現壓制性，也讓比賽過程較為膠著，「大概都是差1、2分。」葉總也讚許猿隊牛棚成績，「表現比季賽好很多，冠軍賽就是這樣，專注度會提高，我們本來就是牛棚比較穩定，也是靠這個進入冠軍賽。」

龍隊牛棚裡還有張景淯尚未出賽，葉總解釋，因為他較晚加入球隊，對他的掌握度還沒那麼高，在膠著的賽事裡，還沒找到適合他登板的時機，「他是有能力，又是左投，但還沒到特別穩定。」

牛棚 葉君璋 徐若熙

延伸閱讀

中職／賈西回憶20多年前與葉總投捕搭配 讚徐若熙表現佳

中職／早就接獲首戰任務 徐若熙緊張到跟球一起睡

中職／徐若熙4局失1分收工 王躍霖關鍵「拆彈」助一臂之力

中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

相關新聞

棒球／大巨蛋1萬3000張免費票秒殺 球迷嘆：根本搶不到

台灣第一座棒球巨蛋有多受關注？台北大巨蛋首場開放民眾進場的測試賽，在今天透過網路開放索票，1萬3千個座位在1分鐘內被搶光...

中職／連兩年橫掃局面不再 爭冠打成2勝2敗史上第8次

中職總冠軍賽打完前4場，樂天桃猿、味全龍隊各取2勝，台灣大賽史上打成2勝2敗的局面，過去30次爭冠共出現7次，前一次已是...

中職／前10度爭冠洗榜各種「最多轟」紀錄 桃猿今年罕見仍0轟

樂天桃猿、味全龍隊在總冠軍賽打得膠著，前4戰各取2勝，令人意外的是「暴力猿」目前全壘打數尚未開張，他們過去10度爭冠，還...

亞冠賽／中華隊4先發有譜 誰打頭陣？鋒總：再等一下

亞洲職棒冠軍爭霸賽即將在16日開打，中華隊已在新莊棒球場展開集訓，對於4位先發投手誰打頭陣，總教練陳金鋒表示，考慮部分選...

亞冠賽／看日職滿是坤宇傑憲和家榮 曾峻岳再撐一下拚「試鏡」

隊友、對手們看到曾峻岳的第一句話，最近都變成「要出去了沒？」這次出征亞冠賽，對他而言是一次「試鏡」，為自己爭取前往日職舞...

亞冠賽／鋒總說懂被勉強感覺 陳傑憲從中看見他的貼心

陳傑憲出征亞冠賽，引起外界許多質疑聲浪，陳傑憲今天透露總教練陳金鋒的暖心故事，直到今天吃飯時仍再次確認他的身心狀況，要他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。