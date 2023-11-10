中職／徐若熙休6天準備扛第6戰？葉總：還不一定

今年中華職棒總冠軍賽前4戰兩隊各取2勝、打成平手，今天贏球的球隊將取得聽牌優勢，龍隊明天先發投手還無法攤牌，休息6天的徐若熙理論上是最佳人選，但味全龍隊總教練葉君璋說：「還不一定。」

味全龍與樂天桃猿爭冠系列賽，今起回到天母棒球場展開最多3連戰的賽程，針對這3場的走向，葉總認為，回到自家主場，兩隊守備可能相對穩定，投手調整上因近年賽制改為2-2-3，會比過去2-2-3容易，「但這輪特別是打3場，我們沒有打過。」

其中一項是先發輪值安排，龍隊今天壓出投1休4的布里悍，讓4日首戰先發4局的徐若熙有更充裕時間，葉君璋表示：「他的表現不錯，但需要較長的時間恢復，無論第6、第7戰上，時間比較充裕，但明天誰先發還不一定。」

兩隊能夠打成2勝2敗平手，葉君璋認為關鍵在於雙方投手都有展現壓制性，也讓比賽過程較為膠著，「大概都是差1、2分。」葉總也讚許猿隊牛棚成績，「表現比季賽好很多，冠軍賽就是這樣，專注度會提高，我們本來就是牛棚比較穩定，也是靠這個進入冠軍賽。」

龍隊牛棚裡還有張景淯尚未出賽，葉總解釋，因為他較晚加入球隊，對他的掌握度還沒那麼高，在膠著的賽事裡，還沒找到適合他登板的時機，「他是有能力，又是左投，但還沒到特別穩定。」