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亞冠賽／沒有勉強…陳傑憲願扛起「傳承」 鋒總說感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳傑憲將擔任亞冠賽的中華隊隊長。記者余承翰／攝影
陳傑憲將擔任亞冠賽的中華隊隊長。記者余承翰／攝影

中華隊出戰亞冠賽，外卡選擇統一獅隊當家球星陳傑憲引起極大話題，他此行將擔任中華隊隊長，總教練陳金鋒透露與統一獅隊球團、總教練林岳平的溝通過程，陳傑憲也認為「傳承」是一件有意義的事，「非常謝謝他有這個意願。」

亞冠賽允許各隊選用3名外卡球員，中華隊的外卡人選從公布之初就引起熱議，已經29歲、早已是國家隊主力的陳傑憲也列名其中，今年球季從3月經典賽一路高張力打到現在，外界有不少希望他休息的聲音，但陳傑憲如期出現在集訓陣容中，蓄勢待發領軍小老弟。

陳金鋒表示，最後挑選陳傑憲，是考慮到他的經驗，這批選手多數沒打過國際賽，「陳傑憲是有領袖氣質的選手，希望他在場上協助選手，面對重重壓力，心態怎麼去調整，國際賽不像季賽，國際賽可能一、兩場結束，必須馬上轉換心情，希望藉由他幫助學弟面對比賽。」

陳金鋒透露，「我有透過餅總、透過聯盟，最後才跟他提起這件事，也沒有勉強他，他覺得自己可以做這件事，是很有意義的事，最後才做確認，也非常謝謝他有這個意願。」

陳金鋒說：「這個過程就是傳承，我也是年輕時從學長那裡去學習怎麼去打這個比賽。」

陳傑憲 陳金鋒 中華隊

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