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亞冠賽／中華隊4先發有譜 誰打頭陣？鋒總：再等一下

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳金鋒將率隊出征亞洲職棒冠軍爭霸賽。圖／中華職棒提供
陳金鋒將率隊出征亞洲職棒冠軍爭霸賽。圖／中華職棒提供

亞洲職棒冠軍爭霸賽即將在16日開打，中華隊已在新莊棒球場展開集訓，對於4位先發投手誰打頭陣，總教練陳金鋒表示，考慮部分選手仍在打總冠軍賽，過幾天應會有比較明確的答案。

亞冠賽從11月16日到19日在東京巨蛋舉辦，每隊要打4場比賽，中華隊預賽依序面對日本、澳洲、南韓隊。

中華隊首戰日本隊，據日本媒體報導，日本隊可望將這一戰先交給24歲讀賣巨人隊右投赤星優志，至於中華隊的出牌，目前還未確定，鋒總指出，日本賽季已經落幕，「我們有些還在比賽，不會像日本那麼早。」

陳金鋒表示，先發投手出賽順序已經有在盤算，但目前還有幾位在打總冠軍賽，等過幾天應該會比較清楚。

投手定位依照例行賽角色為主，4位先發投手初步設定是古林睿煬、江國豪、陳克羿、王彥程，陳柏清可作為先發、長中繼，先發輪值順序等這幾天觀察選手狀況後會比較明確。

中華隊明天下午5點將與富邦悍將隊打練習賽，後天中午12點與桃園市成棒隊交手，因投手尚未到齊，此戰協商只打7局。明天的投手出賽安排依序是古林睿煬、王彥程、林詔恩、邱駿威，其中王彥程為3局，其餘3人為2局，投手教練許銘傑透露，王彥程預計會在比較後面的賽事登板，加上還沒現場看過他的狀況，因此安排他多投1局。

陣中投手群僅統一獅隊古林睿煬、林詔恩有使用限制，中華隊也與母隊溝通，對於限制有放寬，許銘傑感謝選手母隊相挺，「給我們比較寬鬆的限制，比較好運作。」

中華隊 王彥程 古林睿煬

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