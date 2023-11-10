逾4萬人瘋搶台北大巨蛋票 她隨意就搶到：真的「無價」

台北大巨蛋11月18日「Home Run 台北大巨蛋預備賽」，開放1.3萬個座位供民眾免費索票進場。今天中午12點開放索票，不少人蓄勢待發開搶卻撲空，還是有幸運球迷搶到票，她分析大家會搶熱門區域，自己隨便選就選上，位置是在30幾排處。遠雄說，12點開放瞬間湧入超過4萬人，不到2分鐘即索取完畢。

球迷陳小姐今天中午12點與辦公室同事一起在電腦前搶票，時間一到就趕快點進系統，系統介面有很多可以選的位置，最後選到「B1內野117區」，票價標示著「無價」，讓好友都說能搶到票真的是「無價」。

陳小姐分享，民眾一般會搶熱門區域如前幾排、本壘板後方等，這些位置通常很快就售罄，自己則是隨便選一處就選上了，位置在30幾排，一次就搶2張票，倒是其他同事都沒搶到。

遠雄表示，感謝民眾對預備賽支持，今天中午12點開放，瞬間湧入超過4萬人，不到2分鐘即索取完畢，對於沒搶到票的民眾深感抱歉。至於將進場民眾及球迷，大巨蛋體育館開放區域已依法投保場所公共意外責任險，另針對開放民眾入場觀賞的賽事表演，也有投保活動型公共意外責任險。