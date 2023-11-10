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棒球／大巨蛋1萬3000張免費票秒殺 球迷嘆：根本搶不到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台北大巨蛋將於10天後進行比賽，有議員揭露遠雄根本沒有提交「防災及緊急應變計畫」。圖／聯合報系資料照 潘俊宏
台北大巨蛋將於10天後進行比賽，有議員揭露遠雄根本沒有提交「防災及緊急應變計畫」。圖／聯合報系資料照 潘俊宏

台灣第一座棒球巨蛋有多受關注？台北大巨蛋首場開放民眾進場的測試賽，在今天透過網路開放索票，1萬3千個座位在1分鐘內被搶光，「秒殺」級的熱門程度讓不少球迷直呼：「根本搶不到。」

12月3日舉行的亞洲棒球錦標賽將在台北大巨蛋進行，遠雄巨蛋公司為測試場地狀況，在11月14日、18日舉行測試賽，其中18日的「Home Run臺北大巨蛋預備賽」則開放民眾索票入場。

18日賽事將由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊進行對戰，開放1萬3千個座位免費進場，並在今日中午12點透過「拓元售票系統」開放民眾索票。

12點開放後，1分鐘內全數票券都顯示完售，不少球迷抱怨搶不到票，「好扯喔，1萬多也秒殺」、「準時點進去，5秒內選好位，就沒票了」。

也有人希望開放更多人進場，搶不到票的球迷，目前只能等待2小時內未完成取票者，系統重新釋出票券的機會。

大巨蛋測試賽秒殺一票難求。 截自網路
大巨蛋測試賽秒殺一票難求。 截自網路

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