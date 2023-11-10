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中職／總冠軍賽G5天母再拚滿場 龍猿搶聽牌優勢

中央社／ 台北10日電
樂天桃猿與味全龍廝殺激烈，天母棒球場第5和第6戰票房幾乎完售。記者林伯東／攝影
樂天桃猿與味全龍廝殺激烈，天母棒球場第5和第6戰票房幾乎完售。記者林伯東／攝影

中職總冠軍賽今天第5戰回到味全龍隊主場天母舉行，有望再挑戰萬人滿場，龍隊與樂天桃猿戰績同為2勝2敗，今天兩隊都派出洋投搶聽牌優勢，率先取得第3勝一方封王機率破7成。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）由味全龍隊與樂天桃猿爭霸，龍隊前兩戰天母棒球場主場賽事都是萬人滿場，3、4戰桃猿在主場迎戰龍隊觀眾人數也都破萬，今天起再回到天母棒球場交手，截至昨天為止，龍隊回報今天第5戰、明天第6戰門票都已接近完售。

龍隊總冠軍賽前2場比賽打完團隊得點圈打擊率0，終於在第3戰突破，總教練葉君璋曾表示，陣中年輕球員多，與桃猿球員相比缺乏大賽經驗，一開始也顯得生疏，3、4戰球員慢慢適應，扳平戰況也對信心和氣氛有很大的幫助。

龍隊第5戰派出本季聯盟防禦率王洋投布里悍先發，布里悍在總冠軍戰第2戰先發表現也很亮眼，總計投8局僅被敲出3支安打，投出6次三振、1次觸身球保送，沒有失分，但球隊延長賽輸球。

布里悍總冠軍賽被敲出的3支安打，有2支出自朱育賢之手，朱育賢總冠軍賽維持不錯手感，目前前4戰打完打擊率5成38，也是布里悍需要特別留意的對象，布里悍今天先發期盼延續前次對戰好感覺、幫助球隊搶勝聽牌。

桃猿則派出首戰先發洋投威能帝先發，威能帝首場比賽開賽就被劉基鴻敲出2分砲，總計投5局被敲6支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，相較於布里悍投1休4再先發，威能帝休息天數較長，也盼能有最好狀態幫助球隊搶下聽牌優勢。

根據聯盟統計，過往率先取得3勝2敗的球隊，奪冠機率為70.59%，值得一提的是，回顧龍隊隊史率先取得3勝2敗，奪冠機率百分百，而桃猿隊史取得3勝2敗後奪冠機率同樣也是百分百。

布里悍 樂天桃猿

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