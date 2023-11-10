前10度爭冠洗榜各種「最多轟」紀錄 桃猿今年罕見仍0轟

樂天桃猿、味全龍隊在總冠軍賽打得膠著，前4戰各取2勝，令人意外的是「暴力猿」目前全壘打數尚未開張，他們過去10度爭冠，還不曾留下0轟紀錄。

龍隊4戰敲出3轟，分別是劉基鴻（2轟）、吉力吉撈．鞏冠，猿隊則是全壘打仍掛蛋，目前30支安打裡，長打「只有」6支二壘打。

猿隊隊史還不曾在總冠軍賽團隊0轟，過去最少全壘打數的一年出現在2014年，打5場僅由林智勝在第4戰敲出1支陽春砲。隊史系列賽最多轟紀錄則是同時也是聯盟紀錄，2007年敲出11轟，與同一年度爭冠的統一獅隊一起保有7場最多轟紀錄；猿隊2018、19年都是打5場敲10轟，也握有5場最多轟紀錄。

台灣大賽史上過去僅有4隊在系列賽全壘打掛蛋，分別是1997年時報鷹（6場）、1999年味全龍（5場）、2010年興農牛（4場）、2021年統一獅（4場）。