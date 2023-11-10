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中職／連兩年橫掃局面不再 爭冠打成2勝2敗史上第8次
中職總冠軍賽打完前4場，樂天桃猿、味全龍隊各取2勝，台灣大賽史上打成2勝2敗的局面，過去30次爭冠共出現7次，前一次已是2018年，近兩年更是都4場快速落幕。
包括「保底」1勝在內，過去系列賽形成2勝2敗共有1991年味全龍及統一獅隊、1997年味全龍及時報鷹隊、1998年味全龍及興農牛隊、2004年興農牛及統一獅隊、2008年統一獅及兄弟象隊、2016年義大犀牛及中信兄弟隊、2018年Lamigo桃猿及統一獅隊，其中4次打滿7場、3次6戰結束。
近4年打完前4戰都有隊伍佔據上風，猿隊在2019年對兄弟握有3勝1敗領先最終封王，2021、22年都是由林威助領軍的兄弟4場清盤對手，獅隊、樂天桃猿隊先後成為苦主，僅有2020年兄弟打完前4場取得3勝1敗聽牌，卻連輸3場遭到獅隊逆襲。
猿龍鬥今天進入第5回合，兩隊由威能帝、布里悍先發，是今年首見雙方都派出洋投，贏球一方將聽牌，根據過去台灣大賽案例，取得3勝2敗的球隊最終封王率有70.59%。
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