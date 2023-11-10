中職／龍猿今第5戰 首見洋投先發對決

中職總冠軍賽今關鍵第五戰，味全龍隊派出布里悍先發。本報資料照片

中職總冠軍賽今重返天母球場，味全龍、樂天桃猿隊進行關鍵第5戰，分別推出布里悍、威能帝登板先發，系列賽首次出現洋投對決場面，從過去總冠軍賽紀錄看來，以3勝2敗領先的球隊，最後封王機率超過7成。

龍隊前天在桃園球場以4：1獲勝，系列賽2勝2敗扳平戰局，今天開始3場比賽都在天母球場（第7戰如有必要再進行），以地主身分迎戰猿隊，例行賽防禦率王布里悍休4天再登板，仍有主場優勢，將為球隊爭取「聽牌」機會。

總冠軍賽前4戰進場球迷都破萬，合計吸引43042人次，龍隊4日、5日在天母球場都是1萬人滿場，票房加商品收入衝到兩千萬元，今、明天預售票幾乎已經銷售一空，可望再度出現連續爆滿盛況。

威能帝4日在總冠軍賽首戰先發5局，被揮出6支安打、包括1支全壘打，投出7次三振、兩次保送，失兩分無關勝敗，今天再度作客天母力拚重要勝利。

布里悍在例行賽對戰猿隊6場，繳出4勝1敗、防禦率1.37的佳績，5日總冠軍賽第2戰先發8局，只被揮出3支安打，投出6次三振、1次保送、未失分，又讓猿隊打線傷透腦筋，但因再度出現延長賽，同樣無關勝敗。

中職過去在總冠軍賽取得3勝2敗領先的球隊，17隊有12隊順利封王，奪冠機率達7成1，今天贏球的一方對團隊氣勢有很大幫助。