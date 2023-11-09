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中職／總冠軍賽第5戰洋投對決 威能帝、布里悍天母硬碰硬

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中職／總冠軍賽第5戰洋投對決 威能帝、布里悍天母硬碰硬

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿威能帝(左)對決味全龍布里悍。 報系資料照
樂天桃猿威能帝(左)對決味全龍布里悍。 報系資料照

中職總冠軍賽第5戰明天重返天母球場，樂天桃猿、味全龍隊目前2勝2敗打平，此役分別推出威能帝、布里悍登板先發，爭取第3勝「聽牌」機會，天母可望再度出現滿場盛況。

威能帝本季出賽8場，戰績4勝1敗、防禦率2.09（對龍隊3戰1勝1敗、防禦率2.37），4日在總冠軍賽首戰先發5局，被揮出6支安打、包括1支全壘打，投出7次三振、兩次保送，失兩分無關勝敗。

布里悍今年22場投出10勝6敗、防禦率2.51，來台第3季奪下防禦率王（對猿隊6戰4勝1敗、防禦率1.37），5日在總冠軍賽第2戰先發8局，只被揮出3支安打，投出6次三振、1次保送、未失分，同樣無關勝敗，休4天再登板。

龍隊昨天在桃園球場4：1獲勝，爭霸戰扳平戰局，明起3場比賽都在天母球場（第7戰如有必要再進行），以地主身分迎敵，明天預售票幾乎賣完，繼第1、2戰後再度出現1萬人爆滿，看來沒有太大問題。

過去總冠軍賽共有7次前4戰2勝2敗，其中第4場比賽奪勝的球隊，有4次順利封王，從數字看來，龍隊略占上風。

布里悍 樂天桃猿

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