中職／新人王3投手競爭 最佳9人獎出爐3人完成連霸

中華職棒頒獎典禮將於21日登場，年度最佳新人獎今年將由3位投手競爭，最佳9人暨最佳指定打擊得獎名單也在今天正式公布，范國宸、江坤宇、陳傑憲完成連霸。

2023年度最佳新人獎入圍名單。圖／中華職棒提供

年度最佳新人獎競爭激烈，入圍者皆是投手，味全龍林凱威本季出賽51場，拿下12次中繼成功、18次救援成功，防禦率3.59，扮演龍隊重要守護神；樂天桃猿陳克羿成為猿隊本土輪值要角，本季16場先發出賽，戰績6勝5敗，防禦率4.61，苦熬多年終出頭，今年的好成績有目共睹；中信兄弟鄭浩均開季便進入先發輪值，總計21場出賽、19場先發，101.1局的投球送出110次三振，防禦率3.02，拿下9勝5敗的成績，優質的投球內容備受肯定，是今年隊上不可或缺的重要本土先發。

最佳9人得獎者共3位選手蟬聯獎項，富邦悍將隊長范國宸，本季113場出賽，107支安打、12支全壘打、65打點，是今年唯一符合最佳九人一壘手獎資格選手，最後以201分成功獲選，連續兩年拿下最佳九人一壘手獎；中信兄弟江坤宇今年擊出115支安打、5支全壘打、43打點、打擊率0.291，穩定的表現獲得滿分220分完成三連霸，拿下最佳九人游擊手獎；統一7-ELEVEn獅陳傑憲是陣中當家外野手，今年打擊率持續維持在3成以上，本季127支安打、4支全壘打、打擊率0.344排聯盟第三，順利收下最佳9人外野手獎，完成四連霸。

味全龍洋投鋼龍來台第3個球季，是帶領味全闖進台灣大賽的關鍵王牌，今年戰績13勝7敗，送出155次三振，包辦勝投王和三振王獎項，優異的成績也讓他獲得青睞，拿下今年的最佳九人投手獎；味全的二壘主力李凱威，今年出賽數高達119場，122支安打、5支全壘打、40打點，今年的表現更上一層樓，獲得220分滿分，最佳九人二壘手獎實至名歸。

樂天桃猿梁家榮打擊成績躍升，本季繳出118支安打、打擊率0.338，不僅拿到生涯首座打擊王，也是生涯首次獲得最佳九人三壘手獎殊榮；廖健富今年擊出121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，其中打點數排名第一，拿下今年的最佳指定打擊獎。

統一獅陳重羽扛起主戰捕手的角色，本季74場出賽，61支安打，繼2018年之後再度獲得肯定，拿下今年的最佳九人捕手獎；蘇智傑去年受到傷勢影響出賽，今年復出後打擊表現穩定，總計111場出賽，122支安打、12 全壘打、76打點、打擊率0.300，安打數排名第四、打點數排名第三，收下生涯第三座最佳九人外野手獎；中信兄弟詹子賢今年出賽106場，繳出106支安打、8支全壘打、48打點，相隔四年再獲最佳九人外野手獎殊榮。